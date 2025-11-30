Tuncay Şanlı: Derbi Atmosferi Farklı Olacak

FENERBAHÇELİ eski futbolcu Tuncay Şanlı, "Camia olarak beraberliğin, tekrar kenetlenmenin, çok değerli olduğunu bir kez daha gördük. Yarın da statta böyle bir atmosfer göreceğimizi düşünüyorum. Mücadele gücü yüksek bir maç olacak. Umarım kazanan taraf biz olacağız" dedi.

Fenerbahçe'nin efsane futbolcuları, Birleşik Fenerbahçe Derneği'nin Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlendiği organizasyonda bir araya geldi. Sarı-lacivertli ekibin efsane isimlerinden Tuncay Şanlı, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Yarın oynanacak Galatasaray derbisi hakkındaki görüşlerini aktaran Tuncay Şanlı, "Derbi maçları her zaman zor olur. Özellikle böyle bir derbi atmosferinde. Kırılma maçı da olabilir açıkçası. Puan farkı gözetmeksizin yarın çok farklı bir atmosferde, çok güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Bugün bunun bir göstergesiydi. Camia olarak beraberliğin, tekrar kenetlenmenin, çok değerli olduğunu bir kez daha gördük. Yarın da statta böyle bir atmosfer göreceğimizi düşünüyorum. Mücadele gücü yüksek bir maç olacak. Umarım kazanan taraf biz olacağız" ifadelerinde bulundu.

'BAZI DERBİLERİ KAZANDIĞINIZDA ŞAMPİYONLUK YOLUNDA ÇOK BÜYÜK ADIM ATARSINIZ'

Derbilerin çok özel olduğuna değinen Şanlı, "Hepsi özeldir derbilerin. Hepsi çok önemli ve kritiktir. Bazı derbileri kazandığınızda şampiyonluk yolunda çok büyük adım atarsınız. Çünkü hem seyircilerin hem de oyuncuların özgüveniyle farklı bir rüzgarla yolunuza devam edersiniz. Bizim için her zaman özeldi derbiler" diye konuştu.

'YÜREĞİNİZİ ORTAYA KOYDUĞUNUZDA HER ZAMAN FARKLI BİR ATMOSFER OLUR'

Son olarak derbiyi tek kelimeyle anlatmanın zor olduğunu ifade eden Tuncay Şanlı, "Onu anlatmak çok zordur da yüreğinizi ortaya koyduğunuzda her zaman farklı bir atmosfer olur. Bu sefer seyirci sizle beraber o maçın içinde olabiliyor" diyerek sözlerini noktaladı.