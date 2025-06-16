Tuna Tunca, Manş Denizi'ni Geçen İlk Türk Otizmli Yüzücü Oldu!

İZMİR'de yaşayan ve İngiltere ile Fransa arasındaki Manş Denizi'ni geçen ilk otizmli birey olmayı başaran ultra maraton yüzücüsü Tuna Tunca (22), gelecek yıl Kuzey Kanalı'nı geçmeyi hedeflediğini belirtip, "Türkiye'ye dönünce, antrenmanlarıma devam edeceğim" dedi.

Otizmli ultra maraton yüzücüsü Tuna Tunca, 3,5 yaşında havuza kolluksuz atlaması ve suyu çok sevmesi üzerine annesi Gülnur Tunca desteği ile yüzme eğitimleri aldı. Eğitimlerin ardından 11 yaşında antrenör Mert Onaran ile çalışmaya başlayan Tunca, çeşitli yarışlarda dereceler aldı. Tunca, 23 Haziran 2024'te antrenörü Mert Onaran ile İtalya'nın Capri Adası'ndan Napoli kentine kadar olan 36 kilometrelik mesafeyi yüzerek geçti. Daha önce İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı'nı yüzerek geçen Tunca, Yunanistan'ın Sakız Adası'ndan Çeşme'ye yüzerek açık su geçişi yapan ilk otizmli birey oldu. İngiltere ile Fransa arasındaki Manş Denizi'ni geçen ilk otizmli yüzücü olmayı hedefleyen Tunca, 7 Ağustos 2024'te İngiltere'ye giderek antrenmanlarını sürdürdü. Tunca, 15 Eylül 2024'te İngiltere'nin Dover Boğazı'ndan yüzmeye başladı. 8 saat boyunca kesintisiz yüzen Tunca, yola çıktıkları tekne kaptanının kararıyla hava koşullarının kötüye gitmesi nedeniyle yüzmeyi sonlandırdı.

'MANŞ DENİZİ'Nİ GEÇEN İLK TÜRK OTİZMLİ YÜZÜCÜ OLDU'

İngiltere ile Fransa arasındaki Manş Denizi geçişini bu yıl tamamlamak için 9 Haziran'da yola çıkarak İngiltere'nin Dover şehrine ulaşan Tunca, tekne kaptanın da hava şartlarını uygun bulması ile 12 Haziran'da saat 02.24'te kulaç atmaya başladı. Yaklaşık 36 kilometre boyunca kulaç atan Tunca'nın yüzdüğü suyun ısısının 14 dereceyi gösterdiği öğrenildi. Tunca, 13 saat 26 dakika süren yüzme maratonunu saat 16.00'da başarıyla tamamladı. Tunca, 13 Haziran'da İngiltere ile Fransa arasındaki Manş Denizi'ni geçen ilk Türk otizmli yüzücü oldu.

'KUZEY KANALI'NI GEÇMEYİ PLANLIYORUM'

Manş Denizi'ni yüzerek geçmenin mutluluğunu yaşadığını dile getiren Tunca, "Biraz yoruldum ve omuzlarım ağrıdı. Bu geçiş için her gün yüzdüm, iyi beslendim, buz küvetinde bekledim. Manş Denizi bana lunaparktaki hız trenlerini (roller coaster) hatırlatıyor. Türkiye'ye dönmeden önce Londra'da hız trenine bineceğim. Önümüzdeki yıl Kuzey Kanalı'nı geçmeyi planlıyorum. Türkiye'ye dönünce, antrenmanlarıma devam edeceğim" dedi.

'TUNA İLE ÇOK GURUR DUYUYORUM'

Tuna Tunca'nın annesi Gülnur Tunca ise "Tuna bize pes etmemenin ne olduğunu, imkan verilirse neler yapabileceğini göstermiş oldu. Aynı zamanda sporun otizm üzerindeki olumlu etkisini ve aktif bir hayata dahil olması için bir araç olduğunu gösterdi. Tuna ile çok gurur duyuyorum. Antrenmanlarını uzun süre yaptı. Olması gereken her şeyi büyük bir azim ve iş birliği ile gerçekleştirdi. Çok büyük anı ve tecrübe ile dönüyoruz. Gelecek yıl Kuzey Kanalı için geçiş planları yapıyoruz. Çünkü Tuna'nın soğuk su adaptasyonu çok iyi. Kuzey Kanalı'nın suyu da biraz daha soğuk" ifadelerini kullandı.

Geçiş öncesi ve sonrasında çok sayıda destek mesajı aldığını ve duygulandığını dile getiren Tunca, "Artık otizmli bireylere karşı farkındalığın artmasının, başarabildiklerini görebilmenin öncülüğünü Tuna yaptı. Hepsinin yolu açık olsun, imkan tanınsın istiyorum. Aileler çocuklarını iyi analiz ettiklerinde ve yönlendirdiklerinde çok başarılı olacaklarına eminim" ifadelerini kullandı.