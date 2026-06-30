Tuna Tunca, Belfast'ta düzenlenecek soğuk su kampına uğurlandı

Ultra maraton yüzücüsü Tuna Tunca, Ocean's Seven serisinin en zorlu etaplarından biri olarak kabul edilen Kuzey Kanalı geçişine hazırlanmak amacıyla 7 Temmuz'da Belfast'ta düzenlenecek soğuk su kampına uğurlandı. Tunca, zorlu parkur öncesindeki hazırlık süreci kapsamında gerçekleştirilen törenle yolcu edildi.

Dünyanın en zorlu meydan okumaları arasında gösterilen Ocean's 7'de Manş Denizi ve Cebelitarık Boğazı'nı yüzerek geçmeyi başaran Tuna Tunca, 21-27 Temmuz tarihleri arasında bu kez dondurucu soğuğu ve güçlü akıntılarıyla ünlü Kuzey Kanalı'nda kulaç atacak. 7 Temmuz'da Belfast'a giderek geçiş tarihine kadar soğuk su kampı yapacak başarılı sporcu Tuna Tunca, törenle uğurlandı.

Nöroçeşitliliğin gücünü temsil eden Tuna Tunca'nın annesi Gülnur Tunca mutluluğunu şu sözlerle ifade etti:

"Tuna için deniz, akışın ve özgürlüğün bir simgesi. O artık kendi ritmini buldu ve bu ritimle okyanusları birer birer aşmaya başladı. Bu rotada ciddi zorluklar var, bunu biliyoruz. En başında ise Kuzey Kanalı'nın 12 derecelik soğuk suyu var. Aylardır her gün antrenman yapıyoruz. Şimdi ise soğuk su kampında adaptasyonumuzu tamamlayacağız." - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı