TÜMOSAN Konyaspor, Yusuf Erdoğan'ı transfer etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, sol kanat Yusuf Erdoğan'ı transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, Erdoğan ile 2 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

Stadyumda yapılan imza töreninde, Futbol Şube Sorumlularından Erkut Çağlar Çelik'in de hazır bulunduğu aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Son olarak Adana Demirspor'da oynayan Yusuf Erdoğan, ligde 5 gol 4 asistlik katkı sağladı. Yusuf, takımımızda 10 numaralı formayı terletecek. Yusuf Erdoğan'a 'hoş geldin' diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz."