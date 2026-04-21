Futbol: Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final müsabakasında TÜMOSAN Konyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi. Her iki takım da pozisyon buldu ancak kaleciler başarılıydı.

Stat: Medaş Konya Büyükşehir

Hakemler: Ozan Ergün, Murat Altan, Mustafa Savranlar

TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır Güngördü, Uğurcan Yazğılı, Nagalo, Adil Demirbağ, Berkan Kutlu, Melih İbrahimoğlu, Jevtovic, Deniz Türüç, Gonçalves, Bardhi, Muleka

Fenerbahçe : Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Levent Mercan, Kante, Guendouzi, Musaba, İsmail Yüksek, Kerem Aktürkoğlu, Cherif

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final müsabakasında TÜMOSAN Konyaspor- Fenerbahçe maçının ilk yarısı 0-0 sonuçlandı.

6. dakikada sol kanattan Levent Mercan'ın kullandığı serbest vuruşta topa yükselen Skriniar'ın kafa vuruşu kaleci bahadır Güngördü'de kaldı.

37. dakikada Gonçalves'in pasında topla buluşan Bardhi'nin ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Ederson çıkardı.

42. dakikada Osterwolde'nin ceza sahası içerisine doğru ortasında topa yükselen İsmail Yüksek'in kafa vuruşu yandan dışarıya çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

Kaynak: AA / Abdullah Doğan
