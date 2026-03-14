Futbol: Trendyol Süper Lig
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, deplasmanda Kocaelispor'u 2-1 mağlup etti. Serdar Dursun'un 59. dakikada attığı golle öne geçen Kocaelispor, Konyaspor'un 86'da ve 90+1'de attığı gollerle maçı kaybetti.

Stat: Turka Araç Muayene Kocaeli

Hakemler: Cihan Aydın, Murat Altan, Özcan Sultanoğlu

Kocaelispor : Gökhan Değirmenci, Dijksteel, Smolcic, Agyei, Keita (Dk. 78 Balogh), Show, Churlinov (Dk. 78 Can Keleş), Serdar Dursun, Ahmet Oğuz, Tayfur Bingöl (Dk. 69 Linetty), Rivas

TÜMOSAN Konyaspor : Bahadır Güngördü, Uğurcan Yazğılı, Deniz Türüç (Dk. 85 Tunahan Taşcı), Jevtovic, Berkan Kutlu, Andzouana, Arif Boşluk (Dk. 65 Kramer), Nagalo, Muleka, Olaigbe (Dk. 65 Bardhi), Melih İbrahimoğlu (Dk. 82 Bjorlo)

Goller: Dk. 59 Serdar Dursun ( Kocaelispor ), Dk. 86 Kramer, Dk. 90+4 Muleka (Penaltıdan) (TÜMOSAN Konyaspor )

Sarı kartlar: Dk. 45+2 Show, Dk. 51 Keita, Dk. 90+2 Ahmet Oğuz ( Kocaelispor ), Dk. 90+2 Bahadır Gündoğdu (TÜMOSAN Konyaspor )

59. dakikada Kocaelispor öne geçti. Smolcic'in savunmanın arkasına attığı uzun pasta ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Serdar Dursun, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

74. dakikada Melih İbrahimoğlu, ceza sahasına ortasını yaptı. Muleka'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üst direkten döndü.

86. dakikada Konyaspor beraberliği sağladı. Bardhi'nin yaptığı ortaya ceza sahası içinde gelişine vuran Kramer, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

90+1. dakikada konuk ekip penaltı kazandı. Ceza sahasında Smolcic'in topa eliyle müdahale ettiğini belirleyen maçın hakemi Cihan Aydın, penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Muleka, topu filelere yolladı: 1-2.

Öte yandan, hakemin penaltı kararına itiraz eden Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, kırmızı kart gördü. İnan, bunun üzerine tepki olarak yedek kulübesindeki oyuncular ve teknik heyetle birlikte soyunma odasına gitti.

Kaynak: AA / Şahin Oktay
