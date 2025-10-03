Haberler

TÜMOSAN Konyaspor Kasımpaşa Maçına Hazırlanıyor

TÜMOSAN Konyaspor Kasımpaşa Maçına Hazırlanıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maç için Kayacık Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Recep Uçar, her maçı zorlu bir mücadele olarak değerlendirdiklerini belirtirken, oyuncu Melih İbrahimoğlu da galibiyet hedeflediklerini ifade etti.

TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 5 Ekim Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Recep Uçar yönetimindeki antrenmanda futbolcular pas ve taktik çalıştı.

Antrenman öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Uçar, ligde her maçın zor olduğunu söyledi.

Farklı sonuçların alındığı ligde bu hafta Kasımpaşa ile karşılaşacaklarına değinen Uçar, "Zor bir maç bekliyor. İçerde, dışarda kiminle oynarsak oynayalım kurguladığımız oyunu sahaya yansıtmaya çalışıyoruz. Bu maçta öyle olacak. Genel olarak hazırlıklarımız iyi geçiyor, moralimiz yerinde. Hafta sonu taraftarımızı mutlu edecek bir netice ve moralle milli araya girmek istiyoruz." dedi.

Yeşil beyazlı orta saha oyuncusu Melih İbrahimoğlu da Kasımpaşa maçına iyi hazırlandıklarını belirterek "Taraftarımızı mutlu etmek için bu hafta da galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Kazanmak üzere çalışıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Abdullah Doğan - Spor
Ali Babacan gündem yaratan fotoğrafı ilk kez yorumluyor

Ali Babacan gündem yaratan fotoğrafı ilk kez yorumluyor
MOSSAD'a ikinci operasyon! Casuslara bilgi satan avukat yakalandı

MOSSAD'a ikinci operasyon! Casuslara bilgi satan avukat yakalandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hakemliği bitti mi? PFDK'dan Arda Kardeşler'e ceza

Hakemliği bitti mi? PFDK'dan Arda Kardeşler kararı
Ömer Tayyip Erdoğan: Bize verilen en önemli görev Gazze'deki insanlık dramına ses çıkarmaktır

Erdoğan'ın torunundan zirveye damga vuran Gazze mesajı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.