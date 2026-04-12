Futbol: Trendyol Süper Lig
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. Goller 21. dakikada Kramer ve 28. dakikada Muleka'dan geldi.
Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir
Hakemler: Oğuzhan Aksu, Samet Çavuş, Kerem Ersoy
TÜMOSAN Konyaspor : Bahadır Güngördü, Jin-Ho Jo, Adil Demirbağ, Uğurcan Yazğılı, Berkan Kutlu, Melih İbrahimoğlu, Jevtovic, Olaigbe, Bardhi, Muleka, Kramer
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük : Grbic, Esgaio, Biraschi, Lichnovsky, Çağtay Kurukalıp, Verde, Berkay Özcan, Bartuğ Elmaz, Babicka, Serginho, Larsson
Goller: Dk. 21 Kramer, Dk. 28 Muleka (TÜMOSAN Konyaspor )
Sarı kart: Dk. 38 Melih İbrahimoğlu (TÜMOSAN Konyaspor )
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
5. dakikada sol kanattan topla hareketlenen Babicka'nın ceza sahası içerisinden vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Bahadır Güngördü'de kaldı.
21. dakikada Konyaspor öne geçti. Bardhi'nin pasında topla hareketlenen Kramer'in ceza sahası içerisinden şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
26. dakikada Bartuğ Elmaz'ın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Verde'nin şutunda, kaleci Bahadır Güngördü meşin yuvarlağı önledi.
28. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Kullanılan kornerde oluşan karambolde Jin-Ho Jo'nun topla buluşturduğu Muleka, ceza sahası içerisinden meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0.
44. dakikada Çağtay Kurukalıp'ın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Verde'nin şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Konyaspor'un 2-0 üstünlüğüyle bitti.