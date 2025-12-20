Futbol: Trendyol Süper Lig
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanan TÜMOSAN Konyaspor-Zecorner Kayserispor karşılaşmasının ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. İki takımın da etkili olduğu pozisyonlarda kaleciler ön plana çıktı.
Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir
Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Erkan Akbulut, Osman Gökhan Bilir
TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır Güngördü, Andzouana, Uğurcan Yazğılı, Yasir Subaşı, Guilherme, Jin Ho, Pedrinho, Bardhi, Bjorlo, Muleka, Umut Nayir
Zecorner Kayserispor : Bilal Beyazıt, Ramazan Civelek, Denswil, Bennasser, Opoku, Benes, Furkan Soyalp, Cardoso, Mendes, Mane, Onukgha
Sarı kart: Dk. 28 Andzouana (TÜMOSAN Konyaspor)
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasındaki TÜMOSAN Konyaspor-Zecorner Kayserispor karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 bitti.
7. dakikada Benes'in sol kanattan ortasında altıpas önünde Mane'nin kafa vuruşunda kaleci Bahadır Göngördü, topu kornere çeldi.
12. dakikada Benes'in ara pasına hareketlenen ve ceza yayı önünde kaleciyle karşı karşıya kalan Mane'ye Bahadır Göngördü, şut fırsatı vermedi.
38. dakikada Mane'nin ceza yayı üzerinde indirdiği topa bekletmeden vuran Furkan Soyalp'in şutunda meşin yuvarlak, direğin yanından az farkla auta gitti.
Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.