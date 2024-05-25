TÜMOSAN Konyaspor, Galatasaray maçı için hazır
TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in son haftasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Ali Çamdalı yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi.
TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında yarın sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Teknik direktör Ali Çamdalı yönetiminde, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Ardından 5'e 2 pas çalışması ile devam eden idman, taktik çalışmasıyla sona erdi.