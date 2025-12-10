Konyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü
TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında oynayacağı Fenerbahçe maçı için antrenmanlarına devam etti. Teknik direktör Çağdaş Atan yönetimindeki idmanlarda çeşitli oyun ve koşu çalışmaları yapıldı.
TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 15 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kayacık Tesisleri'nde, teknik direktör Çağdaş Atan yönetimindeki antrenmanda turnuva maçları, 7'ye 6 oyun ve koşu çalışmaları yapıldı.
Tedavisi tamamlanan Jevtovic, idmanı bireysel çalışmayla tamamladı.
Yeşil beyazlılar, yarın çift antrenmanla Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: AA / Abdullah Doğan - Spor