Konyaspor, Eyüpspor maçının hazırlıklarına başladı
TÜMOSAN Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası çerçevesinde Eyüpspor ile yapacağı maç için antrenmanlara başladı. Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, yenilenme çalışması ve topla oyunla kendilerini hazırladı.

TÜMOSAN Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. haftasında 5 Mart Perşembe günü deplasmanda ikas Eyüpspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Çelikkayalar Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenman, salonda yapılan ısınmayla başladı.

RAMS Başakşehir karşılaşmasında ilk 11'de forma giyen futbolcular, antrenmanı yenilenme çalışmasıyla tamamladı.

Sahada rondo ve topla oyunla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.

Yeşil-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA / Basir Gülüm
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

