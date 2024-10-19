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TÜMOSAN Konyaspor, Beşiktaş Deplasmanından Puan Hedefliyor

TÜMOSAN Konyaspor, Beşiktaş Deplasmanından Puan Hedefliyor
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TÜMOSAN Konyaspor Basın Sözcüsü Nuri Kaymak, Beşiktaş ile oynayacakları maçta puan almayı hedeflediklerini belirtti. Kaymak, takımın yeni futbolcularla birlikte iyi bir uyum sağladığını ve puan durumlarının tatmin edici olduğunu vurguladı.

TÜMOSAN Konyaspor Basın Sözcüsü Nuri Kaymak, Trendyol Süper Lig'de yarın deplasmanda Beşiktaş ile yapacakları maçtan puanla dönmek istediklerini söyledi.

Nuri Kaymak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin geride kalan bölümünde 11 puan topladıklarını anımsatarak, "Puan durumumuz iyi." dedi.

Sezon başında kadrolarına birçok oyuncu dahil ettiklerini anlatan Kaymak, "Yeni bir takımız, 15 yeni futbolcu geldi. Bu futbolcuların birbiriyle anlaşması... İletişim sürecini makul çerçevelerde atlattığımızı düşünüyorum. Sancılı süreçler de yaşadık ama işin sonucuna baktığımızda takımımız bulunduğu konum itibariyle güzel bir yerde. Bu da bizi memnun ediyor. İlerleyen süreçlerde de takım gayet oturacaktır. Futbolunu ona göre oynayacaktır." diye konuştu.

"Beşiktaş, zor bir deplasman"

Nuri Kaymak, milli maçlar nedeniyle verilen arayı iyi değerlendirdiklerini ve bu süreçte bir de hazırlık maçı yaptıklarını dile getirdi.

Beşiktaş ile yarın yapacakları maçın zor geçeceğini anlatan Kaymak, "Beşiktaş zor bir deplasman. Deplasmanların hepsi zor. İnşallah puan ya da puanlarla dönmeyi hedefliyoruz. İnşallah da o şekilde Konya'ya döneriz." ifadelerini kullandı.

Kaymak, teknik direktörleri Ali Çamdalı'nın antrenmanda sakatlık yaşadığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Konya'da ameliyat oldu. Hocamız bütün idmanlarına katılıyor. Eyüpspor maçında da talihsiz bir kırmızı kart gördü. Cezasından dolayı Beşiktaş maçında kulübede olamayacak ama takımın başında İstanbul'a gitti. Ayağında bir aparatla duruyor. Sağ olsun bu haliyle de takımın başında. Şu anda kendisinin moral motivasyonu da iyi. Sağlık durumu da iyi. İlerleyen süreçlerde de ayağındaki aparat çıkacak."

Kaynak: AA / Abdullah Doğan - Spor

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