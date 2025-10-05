Kasımpaşa, TÜMOSAN Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı

KASIMPAŞA, Süper Lig'in 8'inci haftasında sahasında ağırladığı TÜMOSAN Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Süper Lig'in 8'inci haftasında Kasımpaşa ile TÜMOSAN Konyaspor karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 14.30'da başlayan mücadelede hakem Alper Akarsu düdük çaldı. Alper Akarsu'nun yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Mehmet Akıncık üstlendi.

Ev sahibi Kasımpaşa mücadeleye "Gianniotis, Opoku, Szalai, Owusu, Winck, Baldursson, Cem Üstündağ, Diabate, Ben Ouanes, Gueye, Kubilay Kanatsızkuş" ilk 11'iyle başladı.

Konuk Konyaspor ise "Deniz Ertaş, Uğurcan Yazğılı, Jevtovic, Adil Demirbağ, Andzouana, Melih İbrahimoğlu, Pedrinho, Guilherme, Ndao, Muleka, Umut Nayir" 11'iyle sahada yer aldı.

Karşılaşmanın ilk 20 dakikasında iki takım da gol pozisyonu üretmekte zorlandı. Konyaspor, 22'nci dakikada öne geçti. Ndao'nun pasıyla sol taraftan ceza sahasına giren Umut Nayir, çizgiye indikten sonra topu kale önündeki Muleka'ya çevirdi. Muleka'nın tek vuruşunda top ağlara gitti: 0-1. Maçın ilk yarısı konuk ekip Konyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci devrenin ilk 20 dakikasında gol sesi çıkmadı. Kasımpaşa, 72'nci dakikada beraberliği yakaladı. Kubilay Kanatsızkuş ceza sahasında indirdiği topu Gueye'ye bıraktı. Gueye'nin Diabate'ya aktardığı pasın ardından Diabate tekrar Kubilay Kanatsızkuş'a verdi. Kale önündeki Kubilay pasını yanındaki Winck'e gönderdi. Winck yakın mesafeden topu boş ağlara gönderdi: 1-1. Karşılaşma 1-1 eşitlikle bitti.