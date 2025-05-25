Tümer Metin, Fenerbahçe'nin başına gelmesi gereken teknik direktörü söyledi

Tümer Metin, Fenerbahçe'nin başına gelmesi gereken teknik direktörü söyledi
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Eski futbolcu ve futbol yorumcusu Tümer Metin, Fenerbahçe'deki teknik direktör konusuna değinerek Volkan Demirel'in Sarı-lacivertlilerin başına geçmesi gerektiğini dile getirdi.

Eski futbolcu ve futbol yorumcusu Tümer Metin, Fenerbahçe'nin gündemine dair açıklamalarda bulundu. TV100'de konuşan Tümer Metin, Sarı-lacivertlilerin başkan ve teknik direktör gündemine dair konuştu.

''KAOTİK ORTAMI AZİZ YILDIRIM DİNDİRİR''

Fenerbahçe'yi uzun süredir içinde bulunduğu kaotik ortamdan çıkaracak başkanın Aziz Yıldırım olduğunu söyleyen Tümer Metin, "Benim Fenerbahçe için fikrim şu; Fenerbahçe'deki bu kaotik ortamı bir tek Aziz Yıldırım dindirebilir. İster içeride ister dışarıda kalarak. İki lafıyla anında bu ortamı dindirir." dedi.

''VOLKAN DEMİREL'İN KREDİSİ HERKESTEN FAZLA''

Teknik direktör olarak tercihini açıklayan ve Fenerbahçe efsanesi Volkan Demirel'i işaret eden Metin, "Hoca olarak da buradan seni ancak yerli çıkarabilir. Benim fikrim camianın içinden gelen bir isim. İstemiyor söylememi, hoca varken ayıp olur diyor, ağabey bana zarar verirsin diyor ama Volkan Demirel. Volkan Demirel'in kredisi herkesten fazla. Fenerbahçe'nin tecrübeye ihtiyacı yok şu anda. Fenerbahçe'nin ruha ihtiyacı var." şeklinde konuştu.

''MOURINHO İLE DEVAM ETMEK''

Tümer Metin, Fenerbahçe'nin Mourinho ile devam etmesinin hayal kırıklığı yaratacağını söyleyerek, "Volkan Demirel'in Bodrum FK serüveni sıkıntılı bu sene ama Mourinho'nun Fenerbahçe'si kadar değil. Bugün söylüyorum; Mourinho ile devam etmek büyük sukuti hayal olur." ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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