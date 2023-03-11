Tüm ülke Valencia'yı konuşuyor! Sevilla maçı sonrası demediklerini bırakmadılar

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Enner Valencia, Sevilla maçında gol atamadığı için ülkesi Ekvador'un basınında eleştirilerin hedefi oldu. Süper Lig'de gol krallığında bulunan yıldız futbolcunun ülke basınında etkisiz bir mücadele ortaya koyduğundan bahsedilirken, "Süperman Sevilla'da tökezledi" başlığı atıldı.

UEFA Avrupa Lig'inde Sevilla'ya deplasmanda 2-0 mağlup olan Fenerbahçe'de gol beklenen ve en etkili silah olan Valencia, eleştirilerin hedefi oldu. Ligde gol krallığında ilk sırada yer alan 33 yaşındaki golcüye Ekvador basınında "Süperman Sevilla'da tökezledi" başlığı atıldı.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

33 yaşındaki Ekvadorlu forvetin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Yeni sözleşme konusunda yapılan görüşmelerde henüz bir sonuç alınmış değil. Kısa süre içinde bu sürecin sonlandırılması bekleniyor.

GOL KRALLIĞINDA LİDER

Valencia, bu sezon oynadığı 33 maçta 2 bin 93 dakika sahada kaldı. Deneyimli isim bu süre içinde rakip ağları 26 kez sarstı. Ekvadorlu golcü sahada kaldığı her 81 dakikada bir takımı adına gol katkısı yapıyor. Enner Valencia, gol krallğı yarışında da lider durumda.

3 MİLYON EURO

Başarılı futbolcunun, transfermarkt verilerine göre ise Valencia'nın güncel piyasa değeri 3 milyon euro.