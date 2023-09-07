Tüm gözler 9 Eylül'de! Fenerbahçe'de genel kurul için seferberlik ilan edildi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 9 Eylül'de yapılacak Olağanüstü Tüzük Tadil Genel Kurulu'na üyelerin katılması için çağrıda bulundu. Koç yaptığı açıklamada, "Bu toplantı kulübümüzün geleceği için hayati önem taşıyor." ifadelerini kullandı. Fenerbahçe'de futbolcular ve teknik direktör İsmail Kartal da geçtiğimiz günlerde aynı çağrıyı yinelemişti.

Fenerbahçe'de 9 Eylül'de gerçekleştirilecek Olağanüstü Tüzük Tadil Genel Kurulu'na üyelerin katılım sağlaması için seferberlik ilan edildi. Sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç, üyelere çağrıda bulunarak katılımın hayati önem taşıdığını vurguladı.

"FENERBAHÇELİLİK BU SORUMLULUĞU ÜSTLENMEYİ GEREKTİRİYOR"

Sözcü'de yer alan habere göre, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yaptığı açıklamada, "Yıllardır süren çalışmaların artık hayata geçmesi için her bir Fenerbahçe üyesinin sorumluluk alması, o günü Fenerbahçelerine ayırmaları ve toplantımızda bulunması gerekiyor. Fenerbahçelilik bu sorumluluğu en sahiplenici şekilde üstlenmeyi gerektirir." ifadelerini kullandı.

Koç açıklamasının devamında şunları dedi:

"STADIN ADININ DEĞİŞMESİ İÇİN BAŞVURUYU YAPABİLMEK ADINA OY VERECEĞİZ"

"Tüzük tadil toplantısında, stadımızın isminin Atamızın ismini taşıması için gereken başvuruyu yapabilmek adına oy vereceğiz. Çok iyi biliyorum ki Fenerbahçeliler için bu oylamada payı olmak, yarınlara iz bırakmak demektir. Milyonlarca taraftarımızın resmi temsilcisi olarak Fenerbahçelilik sorumluluğunu taşıyan ve aidiyetini hisseden tüm üyelerimizin 9 Eylül Cumartesi günü tüzük tadil kongremize katılım sağlayacaklarına yürekten inanıyorum.

"HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR"

7405 Sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu ile spor kulüpleri bakımından önemli düzenlemeler yapıldı. Bu düzenlemeler içinde en kritik olanlardan biri de spor kulüplerinin dernek statüsünün kaldırılması ve 'spor kulübü' adında yeni bir tüzel kişilik tanımı yapılması. Bu düzenleme sonrasında kulübümüzün, sekiz branşta faaliyet göstermeye devam edebilmesi için tüzüğümüzün; Spor Yasasına uyumlu şekilde tadil edilmesi gerekmekte. Özetle tüzük tadil toplantımız kulübümüzün geleceği için hayati önem taşıyor."