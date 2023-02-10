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Tüm formaları satacaklar! Premier Lig'in iki dev kulübü, depremzedeler için birleşti

Spor Haberleri

Tüm formaları satacaklar! Premier Lig'in iki dev kulübü, depremzedeler için birleşti

İngiltere Premier Lig ekipleri Liverpool ve Everton, 13 Şubat Pazartesi günü oynayacakları derbi maçta giyilecek formaların, geliri depremzedelere bağışlanmak üzere açık artırmada satılacağını açıkladı.

Ülkemizde ve Suriye'de yaşanan deprem felaketine spor dünyası kayıtsız kalmadı. İngiltere Premier Lig'in köklü takımları Liverpool ve Everton, 13 Şubat Pazartesi günü oynayacakları Merseyside derbisinde giyilecek formaların, gelirini depremzedelere bağışlanmak üzere açık artırmaya çıkarılacağını açıkladı.

Tüm formaları satacaklar! Premier Lig'in iki dev kulübü, depremzedeler için birleşti

FORMALAR İMZALANACAK

İki kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Merseyside" derbisi olarak bilinen mücadelede giyilecek formaların imzalanarak açık artırmada satılacağı kaydedildi. Açıklamada, elde edilen gelirin Türkiye ve Suriye'deki yıkıcı depremlerden etkilenenlere gönderileceği belirtildi.

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Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Mohamed Salah Liverpool Deprem Spor Haberler

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