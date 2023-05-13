Tüm dünya bunu tartışıyor! Thierry Henry'den futbola 5 yeni kural önerisi
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Fransız efsane Thierry Henry, futbol dünyasına 5 yeni kural önerdi. Henry'nin önerileri arasında 3 ve üstü gol atan takıma ekstra puan verilmesi, transfer resmileşmeden önce oyuncunun denenmesi gibi çarpıcı maddeler yer alıyor.
Thierry Henry'nin futbol dünyasına yaptığı öneri, büyük bir tartışma başlattı. Fransız efsane, futbolun gelişmesi adına bazı kuralların değişmesi gerektiğini ifade etti.
ÇARPICI ÖNERİLER
Şimdilerde İtalyan ekibi Como'yu çalıştıran 45 yaşındaki antrenör, futbol dünyasına 5 madde önerdi. Henry'nin maçta 3 ve üstü gol atan takıma ekstra puan verilmeli önerisi çok tartışıldı.
İşte Henry'nin 5 maddesi
- Bir maçta 3 gol ve üstünü atan takıma ekstra 1 puan verilmeli.
- Hakemler maçtan sonra basına konuşmalı ve sahadayken yapılan konuşmalar yayınlanmalı.
- Zaman geçiren takımın aleyhine 25 metre mesafeden frikik verilmeli.
- Transfer resmileşmeden önce oyuncu denenebilsin.
- Bir takımda sakatlık olduğunda sahada 10 kişi kalmasın, geçici birisi girebilsin.