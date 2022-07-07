Tuğçe Canıtez, Hatay Büyükşehir Belediyespor'da Fenerbahçe Safiport ile yollarını ayıran Tuğçe Canıtez, gelecek sezon Hatay Büyükşehir Belediyespor forması giyecek. Fenerbahçe Safiport ile yollarını ayıran Tuğçe Canıtez, gelecek sezon Hatay Büyükşehir Belediyespor forması giyecek. Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde geçen sezon Fenerbahçe Safiport ile şampiyonluk yaşayan Tuğçe Canıtez, gelecek sezon Hatay Büyükşehir Belediyespor'da oynanacak. 9 sezon sarı lacivertli formayı terleten ve takım kaptanlığı da yapan milli basketbolcu Hatay ile 1 yılık anlaşma sağladı. - İstanbul Demirören Haber Ajansı / Spor Büyükşehir Belediyespor Tuğçe Canıtez Fenerbahçe Hatay Spor Haberler

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