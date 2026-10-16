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Tuğba Nur Koz, Avrupa Halter Şampiyonası'nda 2 madalyayla üçüncü oldu

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Milli sporcu Tuğba Nur Koz, Arnavutluk'taki Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda genç kadınlar 69 kiloda 2 madalya kazanarak Avrupa üçüncüsü oldu. Koparmada 102, toplamda 218 kiloyla madalya alan sporcu, Türkiye'nin madalya sayısını 29'a çıkardı.

Milli sporcu Tuğba Nur Koz, Arnavutluk'ta düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nın beşinci gününde 2 madalya kazanarak Avrupa üçüncüsü oldu.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Durres kentindeki organizasyonda ay-yıldızlı sporcu, genç kadınlar 69 kiloda yarıştı.

Tuğba Nur, koparmada 102 kiloyla gümüş madalya kazandı. Silkmede 116 kilo kaldıran milli sporcu, toplamda 218 kiloya ulaşarak bronz madalyayla Avrupa üçüncüsü oldu.

Bu sonuçla Türkiye, şampiyonadaki madalya sayısını 29'a yükseltti.

Kaynak: AA
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