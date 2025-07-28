Tuğba Kıvıkoğlu, Avrupa Halter Şampiyonu Oldu!

İspanya'nın Madrid kentinde 23-30 Temmuz 2025 tarihleri arasında düzenlenen U15 ve Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonası'nda Düzce'nin gururu Tuğba Kıvıkoğlu büyük bir başarıya imza attı.

U15 Kadınlar 58 kilogram sıkletinde yarışan Tuğba Kıvıkoğlu, koparmada 71 kilo, silkmede 95 kilo olmak üzere toplamda 166 kilo kaldırarak Avrupa Şampiyonu oldu. Gösterdiği üstün performansla Türkiye'yi gururlandıran genç sporcu, madalya kürsüsünün en üst basamağında yer aldı.

Şampiyon sporcuya bu başarı yolculuğunda eşlik eden Antrenörü Dilek Demirdelen de İspanya'da sporcusunun yanında yer aldı.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı "Sporcumuz Tuğba Kıvıkoğlu'nu hem de Antrenör Dilek Demirdelen'i tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum" dedi. - DÜZCE