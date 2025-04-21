Tuba Yakan Mısır'da Bronz Madalya Kazandı

Mısır'da düzenlenen Karate 1 Premier Lig'in üçüncü etabında milli sporcu Tuba Yakan, bronz madalya kazandı.

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Kahire'de gerçekleştirilen organizasyonda kadınlar kumite 55 kiloda mücadele eden milli karateci Tuba Yakan, bronz madalyanın sahibi oldu.