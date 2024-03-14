TSYD Trabzon Şubesinde Selçuk Kılıç Üçüncü Kez Başkan Seçildi

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesinin genel kurulunda başkanlığa, Anadolu Ajansı (AA) Kıdemli Muhabiri Selçuk Kılıç, üçüncü kez seçildi.

TSYD Trabzon Şubesi lokalinde gerçekleştirilen olağan genel kurulda, divan başkanlığını Ergun Ata, divan üyeliklerini ise Halil Ayyıldız ve Osman Şişko yaptı.

Genel kurulda, mevcut başkan Kılıç ile Gökmen Şahin başkanlığındaki iki listeyle gidilen seçimde 111 üyeden 106'sı oy kullandı.

Oyların 62'sini alan Kılıç üçüncü kez başkan seçilirken, Gökmen Şahin ise 44 oyda kaldı.

Selçuk Kılıç, yaptığı konuşmada, üçüncü kez kendisini ve yönetim kurulu üyelerini göreve layık gören üyelerine teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"İlk dönemimiz çıraklık, ikinci dönemimiz kalfalık dönemiydi. Şimdi ustalık dönemimiz başlıyor. Bize oy veren veya vermeyen herkesin katılımı ile TSYD Trabzon Şubesini Trabzon ve ülke basınında daha da etkin hale getireceğiz. Bugüne kadar yaptığımız sayısız projelerin yanı sıra bundan sonra da çok önemli projeler ile yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz. Yeniden başladığımız görevimiz için ben ve ekip arkadaşlarım çok heyecanlıyız."

Kılıç başkanlığındaki yönetim kurulunda, Yahya Karabina, Barış Yurduseven, Yunus Emre Sel, Nurgül Günaydın, Özer Çalık ve İsmail Düzgün yer aldı.