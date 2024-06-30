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TSYD Trabzon Şubesi, Abdullah Avcı'yı ziyaret etti

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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, TSYD Trabzon Şubesi üyeleri tarafından ziyaret edildi. Ziyarette başarı dilekleri iletilirken, Avcı da TSYD yönetimiyle görüş alışverişinde bulundu.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi üyeleri, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'yı ziyaret etti.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, TSYD Trabzon Şube Başkanı Selçuk Kılıç ve yönetim kurulu üyeleri, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Avcı ile bir araya geldi.

Kılıç ve yönetim kurulu üyeleri, Avcı'ya yeni sezonda başarı dileklerini iletti.

Avcı da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, TSYD yönetimiyle görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: AA / Spor

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