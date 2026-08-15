TSYD'den Çorum'da Spor Basınına Süper Lig Bilgilendirmesi

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Genel Merkez Şubeler Sorumlusu Kemal Çağlayan, Çorum'da bir dizi temas ve toplantı gerçekleştirdi.

Çorum FK'nın Süper Lig mücadelesini yakından takip edecek TSYD üyeleri ve yerel spor basını temsilcileriyle bir araya gelen Çağlayan, yeni sezonda uygulanacak habercilik standartları, akreditasyon süreçleri ve sahalarda uyulması gereken mesleki kurallar hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Vali Çalgan'a ziyaret

Çorum programı kapsamında Çorum Valisi Ali Çalgan'ı makamında ziyaret eden Kemal Çağlayan, TSYD'nin ülke genelindeki çalışmaları ile Çorum spor basınının mevcut durumu hakkında görüş alışverişinde bulundu. Ziyarette, yerel gazetecilerin sportif müsabakaları takip ederken karşılaştıkları sorunlar da gündeme geldi. Çağlayan, basın mensuplarının görevlerini daha sağlıklı ve güvenli şartlarda sürdürebilmeleri için Vali Çalgan'dan destek talep etti.

Vali Ali Çalgan ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek TSYD heyetine çalışmalarında başarılar diledi ve spor basınına destek vermeye devam edeceklerini ifade etti.

Spor basınıyla toplantı

Makam ve yerel gazete ziyaretlerinin ardından Kemal Çağlayan, TSYD Çorum İl Temsilcisi Selahattin Ezel ile birlikte yerel spor basını temsilcilerinin katıldığı bilgilendirme toplantısında meslektaşlarıyla bir araya geldi. Toplantıda TSYD Genel Başkanı Ünal Kılıçarslan ve yönetim kurulu üyelerinin selam ve başarı dileklerini ileten Çağlayan, Süper Lig'de uygulanacak basın kuralları ve yeni sezonda dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi verdi.

Toplantının sonunda spor basını temsilcilerinin sorularını yanıtlayan Çağlayan, Çorum spor basınına yeni sezonda başarılar diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı