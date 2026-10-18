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TSK satranç takımı NATO Satranç Şampiyonası'nda 2 altın ve 1 bronz madalya kazandı

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NATO Satranç Şampiyonası'nın 36'ncısı Letonya'nın Jurmala kentinde düzenlendi; Türk oyuncular 2 altın ve 1 bronz madalya kazandı. Büyükusta Vahap Şanal 7'de 7 yaparak klasik tempoda şampiyon olurken TSK takım sıralamasında zirvede yer aldı.

NATO Satranç Şampiyonası'nda mücadele eden Türk oyuncular, 2 altın ve 1 bronz madalya kazandı.

Türkiye Satranç Federasyonunun açıklamasına göre NATO üyesi ülkelerin silahlı kuvvetler mensupları ve askeri personelinin katıldığı organizasyonun 36'ncısı, Letonya'nın Jurmala kentinde düzenlendi.

Büyükusta (GM) ünvanlı Vahap Şanal, 7'de 7 yaparak bireysel klasik tempo kategorisinde şampiyonluğa ulaştı.

GM Vahap'ın yanı sıra FIDE ustası (FM) Efe Mert Kılıç, usta adayı (CM) Muhammed Kaan Bacak, Egemen Gülden, Neşet Taha Ülken ve Tolga Akın'dan oluşan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), takım sıralamasının zirvesinde yer aldı.

FM Efe Mert ise bireysel yıldırım tempoda 3'üncülüğü elde etti.

Kaynak: AA
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