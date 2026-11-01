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TSF Başkanı, İstanbul'daki dünya satranç şampiyonasında biletli girişi duyurdu

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TSF Başkanı Enes Efendioğlu, İstanbul'daki Dünya Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonası'nda ziyaretçilerin bilet alarak belirli kontenjanla alana girebileceğini duyurdu. Efendioğlu, etkinlik ve program detaylarının Kasım ayının ilk yarısında açıklanacağını belirtti.

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Başkanı Enes Efendioğlu, İstanbul'da düzenlenecek Dünya Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonası'nda izleyicilerin bilet alarak karşılaşmaları takip edebileceğini duyurdu.

Efendioğlu, sosyal medya hesabından yazılı açıklamasında organizasyona ilişkin hazırlıkların Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE) ile yakın temas halinde sürdüğünü aktardı.

Açıklamasında satrançseverlere seslenen Efendioğlu, bilet konusunun merak edildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Satranç camiamızın sürecin gelişimine, ev sahipliğinin detaylarına, etkinlik alanı ve program detaylarına, katılımcı isimlere dair merak ettiği çok konu olduğunun farkındayız. Sizlere sunacak şekilde hızla hazırlıklarımızı ilerleterek Kasım ayının ilk yarısında detaylı bir açıklama yapmayı planlıyoruz. Etkinlik alanımıza girerek izleme imkanı bulunup bulunmayacağı çok soruluyor. Etkinlik alanımıza ziyaretçi girişi olacak. Doha'da ve New York'ta olduğu gibi İstanbul'da da bilet alarak belirli sayıda kontenjan için alana erişim sağlanabilecek. Bununla beraber daha önceki dünya şampiyonalarının tümünden farklı olarak çeşitli uygulamaları ilk kez TSF olarak biz ülkemizde gerçekleştiriyor olacağız, sizlerle paylaşacağımız heyecan verici ilkler olacak. Diğer tüm detaylar için de FIDE ve paydaşlarımızla hazırlıklarımızı ilerletiyoruz. En kısa sürede sizlerle paylaşacağız. Satrançla kalın."

Kaynak: AA
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