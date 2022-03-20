Tribüne cinsel organıyla hareket çeken Sadık'tan isyan! Nouma ile kıyaslanmayı kabul etmedi

Yeni Malatyaspor'da taraftarlara cinsel organıyla hareket çeken ve kadro dışı kalan Sadık Çiftpınar, maçın ardından Beyaz TV'ye konuştu.

İşte Sadık'ın yaptığı açıklama:

"PSİKOLOJİK BİR YIKIM VAR"

"2014-15 senesinde girdim bu kulübe ve birçok başarı elde ettim. Şu an içinde bulunduğumuz pozisyondan dolayı çok üzgünüm. Fedakarlık yaparak, sakatlığımın olmasına rağmen çıkıp oynadığım zamanlar oldu. Son iki iç saha maçında Antalyaspor ve Kasımpaşa maçlarında sonuna kadar mücadelemizi verdik. Bugünkü maçta da ikinci yediğimiz golden sonra tribünler hiç anlamadığım bir anda tepki göstermeye başladı. Benim asla art niyetli bir davranışım olmaz. Ayların vermiş olduğu psikolojik bir yıkım. Hepsi bizde psikolojik bir etki bıraktı.

"ÇOK ÜZGÜNÜM"

Tribünde belki yüzlerce kişi bağırıyor ama belki birisiyle göz göze geldikten sonra o hareketi yaptım. Doğru olmadığını da kabul ediyorum ve herkesten de özür diliyorum. Çok üzgün olduğumu belirtmek istiyorum

"YOK OLMAK İSTEDİM"

2. golü yedikten sonra bana ve aileme küfürler edildi. Bende de zaten nabız 180. 6-7 sene emek verdiğiniz bir camianın taraftarından bunları işitmek ağrıma gitti. Takım 20 puanda, geçen maç hata yaptım. Bu maç elimden gelen mücadeleyi verdim. Yaptığım hareketin doğru olduğunu savunmuyorum ama durum bu. O hareketi yaptıktan sonra sahadan yok olmayı istedim. Kadro dışı kalmam kulübün kararı saygı duyuyorum. Sahada kalırsam olay büyüye bilirdi o yüzden çıkmak istedim. Nouma ile kıyaslanmak doğru şeyler değil. Ben bu hareketten dolayı çok üzgünüm ve herkesten, halkımızdan özür diliyorum."

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