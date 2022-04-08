Triatlon Federasyonu, Shimano ve Accel bisiklet ile sponsorluk anlaşması imzaladı

Türkiye Triatlon Federasyonu, Shimano ve Accel bisiklet ile sponsorluk anlaşması imzaladıklarını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Japon dünya markası Shimano ile 2024 yılına kadar sponsorluk anlaşması yapıldı.

Shimano Türkiye'nin İzmir Konak'ta bulunan genel merkezindeki imza töreninde, Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya ve Shimano Türkiye Genel Müdürü Metin Cengiz hazır bulundu.

Diğer taraftan federasyonun Accel Bisiklet ile de hali hazırda devam eden sponsorluk anlaşmasını uzatan yeni şartlarda mutabakata varılarak protokol imzalandı.

Accel bisiklet adına Genel Müdür Anıl Şakrak imzaya katılırken, iki anlaşmanın imzasından sonra Yalçınkaya, "Türkiye'nin ve dünyanın iki gözde markası ile yolculuğumuza devam ediyoruz. Gayemiz, camiamıza triatlon branşının yayılması, ulaşılabilir olması noktasında faydalı olabilmek. Shimano ve Accel bisiklet nezdinde tüm sponsorlarımıza desteklerinden ötürü bir kez daha teşekkür ediyorum." açıklamasında bulundu.