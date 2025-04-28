Trent Alexander Arnold, adım adım Real Madrid'e

Premier Lig'de Tottenham karşısında 5-1'lik skorla galibiyete uzanan Liverpool şampiyonluğunu ilan etti. Liverpool'da takımın yıldız oyuncularından Trent Alexander Arnold için flaş bir gelişme yaşandı.

BÜYÜK ÖLÇÜDE ANLAŞMA TAMAM

İspanyol basınında yer alan habere göre; Arnold, Real Madrid ile gelecek sezon için büyük ölçüde anlaşmaya vardı. Haberde, yıldız ismin yeni kulübü Real Madrid ile 5 yıllık sözleşmeye imza atacağı belirtilirken, oyuncunun forma numarasının dahi hazırlandığı aktarıldı. Son olarak anlaşmanın kısa süre içerisinde açıklanması beklendiği ifade edildi.

LIVERPOOL KARİYERİ

Liverpool altyapısından yetişen ve 2016 yılından bu yana A takım formasını giyen Arnold, 351 maçta 23 gol, 91 asistlik performans sergiledi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Liverpool ile 41 maça çıkan Arnold, 4 gol atıp 8 golün de asistini yaptı. 26 yaşındaki İngiliz sağ bekin piyasa değeri 75 milyon euro olarak gösteriliyor.