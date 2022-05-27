SPOR Trendyol, Voleybol Milli Takımları'nın ana sponsoru oldu - Haberler

Trendyol, Voleybol Milli Takımları'nın ana sponsoru oldu

İSTANBUL, (DHA)- Futbol Milli Takımları ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin de (TMOK) resmi sponsoru olan Trendyol, Voleybol Milli Takımları'nın ana sponsoru oldu. Bugün düzenlenen basın toplantısında Trendyol Grup Başkanı Çağlayan Çetin ve TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, sponsorluk anlaşmasını imzaladı.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda gerçekleşen basın toplantısı ile Trendyol, Voleybol Milli Takımları'nın ana sponsoru olduğunu açıkladı. Toplantıya, Trendyol Grup Başkanı Çağlayan Çetin, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Kadın Takım Kaptanı Eda Erdem Dündar ve A Milli Erkek Takım Kaptanı Arslan Ekşi da katılarak bu birliktelik hakkındaki görüşlerini davetliler ile paylaştı.

'TRENDYOL İLE AYNI TAKIMIN OYUNCUSU OLMAKTAN DOLAYI SON DERECE MUTLUYUZ'

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ bugünün tarihi bir gün olduğunu vurgulayarak, 'Başta Çağlayan Bey olmak üzere ülkemizin gururu olan Trendyol ailesine gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bu süreçte bizleri yalnız bırakmadıkları, Türk voleybolunun değer ortağı, yol arkadaşı oldukları için. Trendyol ile aynı takımın oyuncusu olmaktan dolayı son derece mutlu ve gururlu olduğumuzu belirtmek istiyoruz. İyi ki varlar çünkü yapacağımız daha çok iş var. Daha Dünya Şampiyonası'nda bugüne kadar elde etmediğimiz en iyi dereceyi elde etmek için uğraşacağız. Olimpiyatların vazgeçilmez branşı olmak istiyoruz, Avrupa'da, Dünya Şampiyonası'nda, Milletler Ligi'nde, Altın Lig'de var olmak istiyoruz. Hatta var olmakla kalmayıp, buralarda derece yapmak istiyoruz. Bunları yaparken de bizlerle yol ve değer arkadaşlığı yapan sponsorlarımızın önemini bir kez daha vurgulamak istiyorum. Ben sizlerin huzurunda Çağlayan Çetin'e, ekibine ve ailesine çok teşekkür ediyorum' dedi.

'TÜRK SPORUNUN YANINDA OLMAKTAN GURUR DUYUYORUZ'

Trendyol Grup Başkanı Çağlayan Çetin ise Türkiye Voleybol Federasyonu ile birlikte olmaktan ötürü çok mutlu olduklarını söyleyerek, 'Biz Trendyol olarak sadece 40 bin çalışanımız değil, aynı zamanda 30 milyon müşterimiz, Türkiye'nin her tarından, 81 ilden 260 bin satıcımız ve 400 üreticimizle beraber burada yanınızdayız. Bu yolculuğumuzda bütün Trendyol ailesinin duaları, dilekleri hep Türkiye Voleybol Federasyonu ile beraber olacak. Sizin yanınızda olmaktan gurur duyacağız. Trendyol olarak bildiğiniz gibi sadece voleybol takımımıza değil aynı zamanda Milli futbol takımımıza, olimpiyat takımımıza da sponsorluğumuz var. Türk sporunun ve Türk gençlerinin yanında olmak çok gurur duyuyoruz. Bu topraklarda doğup büyüyen bir şirketiz' şeklinde konuştu.

Çetin, bu anlaşmanın başka projeleri de doğurduğunu belirterek, 'Voleybol Federasyonuyla olan ilişkilerimizin başlangıcında başkanımızla güzel bir projeyi de başlattık. Devamında destek olmaya devam edeceğiz. Voleybol federasyonunun tüm Türkiye'de başlattığı '32 Şehirde 35 Fabrika Voleybol Okulları' projesi var. Biz bu projeye de Trendyol olarak destek olacağız? dedi.

'TRENDYOL BENİM DE HER ZAMAN KULLANDIĞIM BİR MARKA'

A Milli Kadın Takım Kaptanı Eda Erdem Dündar, 'Trendyol benim de her zaman kullandığım bir marka. Türkiye'nin bence şu an en iyisi sizsiniz çünkü Trendyol, Türkiye'de herkesin kullandığı bir uygulama. Yükselen bir değer olan voleybol federasyonu ile beraber yapılan bu sponsorluk anlaşmasının iki tarafa da çok iyi geleceğini düşünüyorum' diye konuştu.

A Milli Erkek Takım Kaptanı Arslan Ekşi de 'Ülkemizin belki değil kesinlikle en başarılı spor dalı olan voleybolumuza gösterdikleri destekten ötürü çok teşekkür ediyorum. Bu sponsorluk anlaşması inşallah uzun yıllar devam eder. Hayırlı olmasını diliyorum' dedi.

Demirören Haber Ajansı / Spor