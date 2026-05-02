Trendyol Süper Lig: Trabzonspor: 1 Göztepe: 1 (Maç sonucu)

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor, sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

57. dakikada Ozan Tufan'ın sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Onuachu'nun kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

77. dakikada Musah Mohammed'in pasında ceza sahası içinde Arda Okan Kurtulan'ın vuruşunda top kaleci Onana'da kaldı.

90+3. dakikada Trabzonspor'un sol kanattan kullandığı korner atışında Lovik kafa ile topu kale sahasına çıkardı. Umut Nayir'in vuruşunda ise meşin yuvarlak ağalarla buluştu. 1-1

Hakemler: Ozan Ergün, Murat Altah, Murat Temel

Trabzonspor: Onana, Ozan Tufan, Nwaiwu, Salih Malkaçoğlu (Lovik dk. 70), Mustafa Eskihellaç, Folcarelli, Bouchouari (Zubkov dk. 70), Muçi (Oulai dk. 46), Pina, Augusto (Umut Nayir dk. 85), Paul Onuachu

Yedekler: Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Anthony Nwakaeme, Onuralp Çakıroğlu

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Göztepe: Lis, Dennis (Musah Mohammed dk. 76), Allan Santob, Bokele, Arda Okan Kurtulan, Heliton, Miroshi, Cherim, Alexis Antunes (Filip Krastev dk. 76), Janderson (Jeferson dk. 88), Juan da Silva (Guilherme dk. 88)

Yedekler: Mehmet Şamil Öztürk, Taha Altıkardeş, İsmail Köybaşı, Uğur Kaan Yıldız, Ogün Bayrak

Teknik Direktör: Stanimir Stoilov

Goller: Juan (dk. 33) (Göztepe), Umut Nayir (dk. 90+3) (Trabzonspor)

Kırmızı Kart: Mustafa Eskihellaç (dk. 42) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Bouchouari, Pina, Oulai (Trabzonspor), Alexis Antunes, Janderson, Arda Okan Kurtulan, Heliton (Göztepe) - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
