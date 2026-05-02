Trabzonspor'da kırmızı şok: İlk yarı 0-1

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor, evinde Göztepe karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

11. dakikada sağ taraftan topu taşıyan Janderson, son çizgiye inip penaltı noktasına pasını yolladı. Bu noktada topu alan Juan'ın bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak üst direği geçemedi.

23. dakikada Muçi'nin sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mis'den döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

33. dakikada Arda Okan Kurtulan'ın sağ taraftan ceza sahası içine doğru gönderdiği topu iyi takip eden Juan'ın vuruşunda meşin yuvarlak Onana'nın solundan ağalarla buluştu. 0-1

36. dakikada aldığı uzun pasla birlikte sol çaprazdan ceza sahası içine giren Juan'ın vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

42. dakikada Mustafa Eskihellaç, Antunes'e yaptığı faulün ardından ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Hakemler: Ozan Ergün, Murat Altah, Murat Temel

Trabzonspor: Onana, Ozan Tufan, Nwaiwu, Salih Malkaçoğlu, Mustafa Eskihellaç, Folcarelli, Bouchouari, Muçi, Pina, Augusto, Onuachu

Yedekler: Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Nwakaeme, Lovik, Onuralp Çakıroğlu, Umut Nayir, Zubkov, Oulai

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Göztepe: Lis, Allan, Heliton, Bokele, Arda Okan Kurtulan, Dennis, Miroshi, Cherni, Antunes, Janderson, Juan

Yedekler: Mehmet Şamil Öztürk, Taha Altıkardeş, Musah Mohammed, Krastev, İsmail Köybaşı, Guilherme, Jeferson, Uğur Kaan Yıldız, Ogün Bayrak

Teknik Direktör: Stanimir Stoilov

Gol: Juan (dk. 33) (Göztepe)

Kırmızı kart: Mustafa Eskihellaç (dk. 42) (Trabzonspor)

Sarı kart: Bouchouari (Trabzonspor) - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Canlı anlatım: Samsun'da ilk yarıda goller üst üste

Samsun'da goller peş peşe! Neler oluyor neler
Amedspor tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükseldi

Amedspor Süper Lig'e yükseldi

İran’dan Hürmüz Boğazı için 12 maddelik yönetim planı

İran’dan Hürmüz Boğazı için 12 maddelik yönetim planı
Sözde fenomenden skandal çıkış: Çıplak ayağımı da atabilirim

Ayağıyla prim kasan sözde fenomenden skandal savunma

Beylikdüzü'nde araç içerisinde silahla vurulmuş halde bulundu

Sır dolu olay! Aracın içine bakan arkadaşları dehşetle karşılaştı
Süper Lig'e çıkan Amedspor'a Süper Lig devlerinden peş peşe tebrikler

Amedspor'a Süper Lig devlerinden peş peşe tebrikler
İstanbul’da kan donduran olay: Kayınvalide gelinini öldürdü

Kayınvalide gelinine kurşun yağdırdı
Sözde fenomenden skandal çıkış: Çıplak ayağımı da atabilirim

Ayağıyla prim kasan sözde fenomenden skandal savunma

Türk siyasetinde Süleyman Soylu dönemi kapanıyor: 'Veleddalin amin' diyeceğim

Türk siyasetinde Soylu dönemi kapanıyor: 'Veleddalin amin' diyeceğim
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 3 çocuk çağrılarımızın haklılığı ispat edilmiş oldu

Erdoğan "maalesef" diyerek açıkladı: Haklılığımız ispat edilmiş oldu