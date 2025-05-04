Samsunspor - Eyüpspor Maçında İlk 15 Dakika: 1-0

Samsunspor - Eyüpspor Maçında İlk 15 Dakika: 1-0
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Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Samsunspor, Eyüpspor'u ağırladı. Maçın ilk çeyreğinde Samsunspor, etkili bir performans sergileyerek 1-0 öne geçti. Taraftar desteği altında hem takımın hem de teknik ekibin mücadeleci ruhu gözlemlendi. Maçın ilerleyen dakikalarında iki takım da galibiyet için savaşıyor.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Samsunspor evinde Eyüpspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk 15 dakikası Samsunspor'un 1-0 üstünlüğü ile geçildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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