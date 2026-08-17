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Samsunspor-Göztepe: İlk 15 Dakika Konuk Ekibin Üstünlüğüyle Geçildi

Samsunspor-Göztepe: İlk 15 Dakika Konuk Ekibin Üstünlüğüyle Geçildi
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Trendyol Süper Lig'in 1. haftasının kapanış maçında Samsunspor, sahasında Göztepe'yi konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk 15 dakikası, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle geçildi. Göztepe, bulduğu erken golle maçın kontrolünü eline alırken, Samsunspor eşitliği sağlamak için ataklarını sıklaştırmaya çalışıyor. Mücadele, ligin açılış haftasında heyecan dolu anlara sahne oluyor.

Trendyol Süper Lig'in 1. haftasının kapanış maçında Samsunspor, Göztepe'yi ağırlıyor. Mücadelenin ilk 15 dakikası konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle geçildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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