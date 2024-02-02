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Trendyol Süper Lig: Samsunspor 0 - Galatasaray 2 (İlk yarı)

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Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Samsunspor ile Galatasaray arasındaki maçın ilk yarısı, Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. Maçta Nellson ve Barış'ın attığı gollerle Galatasaray öne geçti.

- Trendyol Süper Lig : Samsunspor : 0 - Galatasaray : 2 (İlk yarı)

SAMSUN - Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Samsunspor, Galatasaray'ı konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı sarı-kırmızılı ekibin 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada Martens'in kullandığı köşe atışında topu arkaya aşırtan Icardi'nin pasını Nelson kafayla tamamladı. 1-0

11. dakikada Martens'in defansın arasına yolladığı pasa iyi hareketlenen Barış, kaleci Okan'ı çalımlayarak meşin yuvarlağı filelere yolladı. 2-0

19. dakikada Zeki'nin sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Taylan'ın kafa vuruşunu kaleci Muslera güçlükle kurtardı.

21. dakikada Ntcham'ın ceza sahası çizgisi üzerinden vuruşunda kaleci Muslera topu parmaklarının ucuyla çıkardı.

38. dakikada verkaçlarla ceza sahasına kadar giren Holse'nin şutu üstten az fakla auta çıktı.

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Aleks Taşçıoğlu, Mustafa Sönmez

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Lubo Satka, Alim Öztürk, Van Drongelen, Taylan Antalyalı, Ait Bennasser, Carlo Holse, Oliver Ntcham, Emre Kılınç, Ercan Kara

Yedekler: Szumski, Soner, Marius, Tait, Bola, Yunus, Muhammed, Berhan, Haluk, Osman

Teknik Direktör: Markus Gisdol

Galatasaray: Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Victor Nellson, Davinson Sanchez, Berkan Kutlu, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper, Kerem Aktürkoğlu, Dries Martens, Mauro Icardi

Yedekler: Günay, Ali Yeşilyur, Ali Turap, Kazımcan, Eyüp, Tete, Ndombele, Zaha, Halil, Baran

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Nellson (dk. 5), Barış (dk. 11) (Galatasaray)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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