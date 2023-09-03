Trendyol Süper Lig maçı yağış nedeniyle durdu

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Samsunspor- İstanbulspor maçı yoğun yağış nedeniyle 12. dakikada durdu.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Samsunspor ile İstanbulspor arasında oynanan mücadeleye yağmur engel oldu. Hakem Burak Şeker yoğun yağış dolayısıyla maçı 12. dakikada durdurdu. Mücadelenin ertelenme durumu değerlendiriliyor. Ekipler ise sahadaki suları tahliye etmeye çalışıyor. Futbolcular, soyunma odalarına gönderildi. - SAMSUN