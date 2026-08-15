Konyaspor evinde Rizespor'a 1-0 kaybetti
Trendyol Süper Lig’in ilk haftasında Konyaspor, sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor’a 1-0 mağlup oldu.
Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Konyaspor, sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor'a 1-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
50. dakikada Ahmed Kutucu'nun ceza sahası dışından şutunda kaleci Bahadır topu çeldi.
90+3. dakikada sol kanatta ceza sahasına giren Emrecan Bulut, Andzouana'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Cihan Aydın penaltı noktasını gösterdi.
90+7. dakikada penaltı noktasının başına geçen Laçi'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
Hakemler: Cihan Aydın, Kerem Ersoy, Mert Bulut
Konyaspor: Bahadır Güngördü (Deniz Ertaş dk. 67), Andzouana, Awaziem, Adil Demirbağ, Arif Boşluk, Uğurcan Yazğılı, Melih İbrahimoğlu (Enis Bardhi dk. 83), Gonçalves (Jevtovic dk. 67), Deniz Türüç (Kramer dk. 67), Colley (Emir Bars dk. 60), Muleka
Yedekler: Rayyan Baniya, Masuaku, Eren Cemali Yağmur, da Mata, Enis Destan
Teknik Sorumlu: Ersan Parlatan
Çaykur Rizespor: Fofona, Mithat Pala, Mocsi, Sagnan, Ariss, Laçi, Taylan Antalyalı, Mebude (Faye dk. 73), Varesanovic (Olawoyin dk. 68), Ahmed Kutucu (Emrecan Bulut dk. 84), Sowe
Yedekler: Zafer Görgen, Tayyip Talha Sanuç, Umut Erdem, Bakayoko, Taha Şahin, Emirhan Yılmaz, Mustafa Tosun
Teknik Sorumlu: Ekrem Dağ
Gol: Laçi (dk. 90+7 pen.) (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Laçi, Mebude, Sowe, Mithat Pala (Çaykur Rizespor), Awaziem (Konyaspor)