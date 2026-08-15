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Konyaspor evinde Rizespor'a 1-0 kaybetti

Konyaspor evinde Rizespor'a 1-0 kaybetti
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Trendyol Süper Lig’in ilk haftasında Konyaspor, sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor’a 1-0 mağlup oldu.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Konyaspor, sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor'a 1-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada Ahmed Kutucu'nun ceza sahası dışından şutunda kaleci Bahadır topu çeldi.

90+3. dakikada sol kanatta ceza sahasına giren Emrecan Bulut, Andzouana'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Cihan Aydın penaltı noktasını gösterdi.

90+7. dakikada penaltı noktasının başına geçen Laçi'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

Hakemler: Cihan Aydın, Kerem Ersoy, Mert Bulut

Konyaspor: Bahadır Güngördü (Deniz Ertaş dk. 67), Andzouana, Awaziem, Adil Demirbağ, Arif Boşluk, Uğurcan Yazğılı, Melih İbrahimoğlu (Enis Bardhi dk. 83), Gonçalves (Jevtovic dk. 67), Deniz Türüç (Kramer dk. 67), Colley (Emir Bars dk. 60), Muleka

Yedekler: Rayyan Baniya, Masuaku, Eren Cemali Yağmur, da Mata, Enis Destan

Teknik Sorumlu: Ersan Parlatan

Çaykur Rizespor: Fofona, Mithat Pala, Mocsi, Sagnan, Ariss, Laçi, Taylan Antalyalı, Mebude (Faye dk. 73), Varesanovic (Olawoyin dk. 68), Ahmed Kutucu (Emrecan Bulut dk. 84), Sowe

Yedekler: Zafer Görgen, Tayyip Talha Sanuç, Umut Erdem, Bakayoko, Taha Şahin, Emirhan Yılmaz, Mustafa Tosun

Teknik Sorumlu: Ekrem Dağ

Gol: Laçi (dk. 90+7 pen.) (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Laçi, Mebude, Sowe, Mithat Pala (Çaykur Rizespor), Awaziem (Konyaspor)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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