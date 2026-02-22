Haberler

Kayserispor - Antalyaspor Maçında İlk 20 Dakika Eşitlikle Geçti

Kayserispor - Antalyaspor Maçında İlk 20 Dakika Eşitlikle Geçti
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Kayserispor, Antalyaspor'u ağırlıyor. Müsabakanın henüz ilk 20 dakikası golsüz eşitlikle sonuçlanırken, her iki takım da skoru değiştirmek için yoğun çaba sarf ediyor. Kayseri’deki bu önemli mücadelede taraftarlar takımlarını desteklemek için stadyumu doldurmuş durumda.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Kayserispor, Antalyaspor'u konuk ediyor. Müsabakanın ilk 20 dakikası 0-0 eşitlikle geçildi.

