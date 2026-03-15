Kasımpaşa 1-0 Eyüpspor: İlk Yarının Özeti
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa ile Eyüpspor, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
13. dakikada Talha'nın sağ taraftan ortasında ceza sahası içindeki Umut Meraş'ın sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak uzak direkten oyun alınana döndü. Pozisyonun devamında Umut Bozok topu ağlara gönderdi fakat ofsayt gerekçesiyle gol değeri taşımadı.
30. dakikada Cafu'nun sağ taraftan pasında İrfan Can Kahveci'nin ceza sahası sağ çaprazdan vuruşunda top yakın direk dibinden dışarı gitti.
33. dakikada Pintor'un geri pasında araya giren Benedyczak, topla beraber ceza sahası içine girdikten sonra sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluşturdu. 1-0
Hakemler: Ali Yılmaz, Mehmet Emin Tuğral, Ogün Kamacı
Kasımpaşa: Andreas Gianniotis, Claudio Winck, Rodrigo Becao, Adem Arous, Kamil Ahmet Çörekçi, Andri Baldursson, Cafu, Fousseni Diabate, İrfan Can Kahveci, Ben Ouanes, Adrian Benedyczak
Yedekler: Ali Yanar, Eyüp Aydın, Yusuf Barasi, Ali Yavuz Kol, Jim Allevinah, Nicholas Opoku, Cenk Tosun, Kerem Demirbay, Taylan Utku Aydın, Habib Gueye
Teknik Sorumlu: İlker Püren
Eyüpspor: Jankat Yılmaz, Talha Ülvan, Jerome Onguene, Bedirhan Özyurt, Umut Meraş, Taşkın İlter, Baran Ali Gezek, Metehan Altunbaş, Emre Akbaba, Lenny Pintor, Umut Bozok
Yedekler: Marcos Felipe, Calegari, Luccas Claro, Angel Torres, Diabel Ndoye, Charles Raux Yao, Anıl Yaşar, Mateusz Legowski, Denis Radu, Arda Yavuz
Teknik Direktör: Atila Gerin
Gol: Adrian Benedyczak (dk. 33) (Kasımpaşa) - İSTANBUL