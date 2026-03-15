Haberler

Kasımpaşa 1-0 Eyüpspor: İlk Yarının Özeti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa ile Eyüpspor, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

13. dakikada Talha'nın sağ taraftan ortasında ceza sahası içindeki Umut Meraş'ın sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak uzak direkten oyun alınana döndü. Pozisyonun devamında Umut Bozok topu ağlara gönderdi fakat ofsayt gerekçesiyle gol değeri taşımadı.

30. dakikada Cafu'nun sağ taraftan pasında İrfan Can Kahveci'nin ceza sahası sağ çaprazdan vuruşunda top yakın direk dibinden dışarı gitti.

33. dakikada Pintor'un geri pasında araya giren Benedyczak, topla beraber ceza sahası içine girdikten sonra sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluşturdu. 1-0

Hakemler: Ali Yılmaz, Mehmet Emin Tuğral, Ogün Kamacı

Kasımpaşa: Andreas Gianniotis, Claudio Winck, Rodrigo Becao, Adem Arous, Kamil Ahmet Çörekçi, Andri Baldursson, Cafu, Fousseni Diabate, İrfan Can Kahveci, Ben Ouanes, Adrian Benedyczak

Yedekler: Ali Yanar, Eyüp Aydın, Yusuf Barasi, Ali Yavuz Kol, Jim Allevinah, Nicholas Opoku, Cenk Tosun, Kerem Demirbay, Taylan Utku Aydın, Habib Gueye

Teknik Sorumlu: İlker Püren

Eyüpspor: Jankat Yılmaz, Talha Ülvan, Jerome Onguene, Bedirhan Özyurt, Umut Meraş, Taşkın İlter, Baran Ali Gezek, Metehan Altunbaş, Emre Akbaba, Lenny Pintor, Umut Bozok

Yedekler: Marcos Felipe, Calegari, Luccas Claro, Angel Torres, Diabel Ndoye, Charles Raux Yao, Anıl Yaşar, Mateusz Legowski, Denis Radu, Arda Yavuz

Teknik Direktör: Atila Gerin

Gol: Adrian Benedyczak (dk. 33) (Kasımpaşa) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Araçlarda multimedya ekran kullanımına ilişkin yeni karar

Büyük tepki çeken yaptırım kararında geri adım atıldı
Savaşın başından bu yana bir ilk! İran devlet televizyonu da doğruladı

Savaşın başından bu yana bir ilk! İran devlet televizyonu da doğruladı
Vahim iddia: İsrail, İran'a nükleer silah kullanmayı düşünüyor

Hem İran hem de dünya için kabus olur! İşte İsrail'in korkunç planı
Sanki Barcelona! Süper Lig'e resmen koşarak geliyorlar

Süper Lig'e koşuyorlar! 3 atıp lider oldular
İran, ABD'nin dev bankasını böyle vurdu

Yok böyle misilleme! ABD'nin dev bankası yerle bir oldu
Ayşegül Eraslan'ın evine giren son kişi 'Yeraltı' oyuncusu çıktı! Ölümünden 1 saat önce yaşanmış

Ayşegül'ün evine son giren kişi ünlü oyuncu çıktı
Fatih Tekke 1 yılda bambaşka biri oldu

1 yılda bambaşka biri oldu! Son halini görenler inanamıyor
Trump'ı çıldırtacak görüntü: Savaşta bir ilk gerçekleşti

Trump'ı çıldırtacak video: Savaşta bir ilk gerçekleşti
Arda Güler'in attığı golü gören hakem bile dayanamadı

Golü bile gölgede bırakan olay!