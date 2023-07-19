Trendyol, Süper Lig'in yeni sponsoru oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, ligin yeni sponsoru Trendyol ile futbolun marka değerini artırmak için çalışmalar yapacaklarını açıkladı. Trendyol Grup Başkanı Çağlayan Çetin ise anlaşmanın uzun süreli olduğunu ve desteklerini önümüzdeki yıllarda da sürdüreceklerini belirtti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, ligin yeni sponsoru Trendyol ile 1 Ocak'tan itibaren futbolun marka değerini artırmak adına önemli çalışmalar yapacaklarını söyledi.

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen Trendyol Süper Lig 2023-2024 sezonu fikstür çekiminin ardından TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Trendyol Grup Başkanı Çağlayan Çetin, basın mensuplarına açıklamalar yaptı.

Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun hayırlı olmasını dileyerek sözlerine başlayan Büyükekşi, lige sponsor olan Trendyol'a teşekkür etti.

Sponsor markanın Türk futboluna büyük katkı sağlayacağını dile getiren TFF Başkanı Büyükekşi, şöyle konuştu:

"Bundan sonraki aşamada birlikte yeni projeler geliştireceğiz. Trendyol'un 30 milyon müşterisi, binlerce tedarikçisi var. Bunlarla birlikte yeni projeler oluşması, kulüplerin ekonomik sıkıntısına destek olması için çaba gösterecekler. 2023-2024 sezonunda bütün takımlarımıza başarılar diliyorum. Avrupa'da oynayacak takımlarımıza başarılar diliyorum. Geçen sene ülke puanına önemli katkılar sağladılar ve 12. sıraya geldik. Böylelikle önümüzdeki yıl bir takımımız daha Avrupa'da yer alacak. Bu başarıların devamı çok önemli. Aynı şekilde milli takımın göstereceği başarı da çok önemli. Herhangi bir sakatlık olmadan güzel bir sezon geçmesini istiyorum."

Büyükekşi, 1959 öncesi şampiyonluklarla ilgili komisyon kurulmasının açıklanmasıyla ilgili de şu değerlendirmelerde bulundu:

"Biz konuyla ilgili olumlu ya da olumsuz bir görüş belirtmedik. Komisyon kurulmasını ve komisyonun kararından sonra yeniden değerleme yapacağımızı söyledim. Komisyon kurulacak, çalışmalarını yapacağız. Gündemin bununla meşgul edilmesini istemiyoruz. Bugün yaptığımız fikstür çekimi yeni bir formattı. Amaç Türkiye'de yeni bir markayla yola çıkmak. Trendyol'la birlikte inşallah 1 Ocak'ta marka değerini artırmak adına önemli çalışmalar yapacağız. İnşallah birçok yenilik yapacağız. Hedefimiz bazı şeyleri tabu olmaktan çıkarmak. Biz eğitim amaçlı 2 maçın VAR kayıtlarını açıklamıştık. Şimdi İtalya birçoğunu yayınlama konusunda karar aldı. Biz doğru bildiklerimizi yapmaya devam edeceğiz. Hedefimiz futbolun marka değerini artırabilmek. Bizim bir farkımızın olması lazım, Avrupa'da daha başarılı bir lig olması lazım. Sizlerin de desteği burada son derece önemli."

Çağlayan Çetin: "Desteğimizi önümüzdeki yıllarda devam ettireceğiz"

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yle birlikte açıklamalarda bulunan Trendyol Grup Başkanı Çağlayan Çetin, anlaşmanın uzun süreli olmasını istediklerini söyledi. Çetin, şunları kaydetti:

"Başkanımızın da dediği gibi, 10 yıl sonra özel sektörden bir marka Süper Lig'e sponsor oldu. Bu da Trendyol'a nasip olduğu için çok mutluyuz. Desteğimizi önümüzdeki yıllarda devam ettireceğiz. Milli takımımızın da 2 senedir ana sponsorlarından birisiyiz. Bugün fikstür çekimini beraber yapabilmek bizim için gururdu. Biz de sabırsızlıkla 11 Ağustos'un gelmesini bekliyoruz."