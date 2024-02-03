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Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor-Fenerbahçe maçının VAR'ı belli oldu

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Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak Antalyaspor-Fenerbahçe maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Özgür Yankaya oldu.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak Antalyaspor- Fenerbahçe maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Özgür Yankaya oldu.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe bugün saat 19.00'da Antalyaspor'a konuk olacak. Mücadelede hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Ok yapacak. Maçın 4. hakemi Çağdaş Altay olacak. Müsabakada VAR koltuğunda ise Özgür Yankaya oturacak. AVAR'da da Kadir Sağlam ve Samet Çiçek görev yapacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Özgür Yankaya Antalyaspor Fenerbahçe Süper Lig Futbol Spor Güncel Haberler

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