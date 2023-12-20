Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray ile Fatih Karagümrük arasında VAR'da Özgür Yankaya görev yapacak

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray ile Fatih Karagümrük arasında bugün oynanacak maçta VAR'da Özgür Yankaya görev yapacak.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray ile Fatih Karagümrük bugün saat 20.00'de RAMS Park'ta karşılaşacak. Mücadeleyi hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Numanoğlu'nun yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Candaş Elbil yapacak. Maçta dördüncü hakem ise Mert Güzenge olacak. VAR'da Özgür Yankaya, AVAR'da da Erkan Engin ile Osman Gökhan Bilir görev yapacak. - İSTANBUL