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Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında oynanan Ümraniyespor - Boluspor müsabakasında yoğun yağmur yağışı ve zeminin ağırlaşması sebebiyle müsabakaya 15 dakika ara verildi.

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Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında oynanan Ümraniyespor - Boluspor müsabakasında yoğun yağmur yağışı ve zeminin ağırlaşması sebebiyle müsabakaya 15 dakika ara verildi.
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Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında oynanan Ümraniyespor - Boluspor müsabakasında yoğun yağmur yağışı ve zeminin ağırlaşması sebebiyle müsabakaya 15 dakika ara verildi.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Ümraniyespor - Boluspor müsabakasında yoğun yağmur yağışı ve zeminin ağırlaşması sebebiyle müsabakaya 15 dakika ara verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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