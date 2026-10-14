Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında oynanan Ümraniyespor - Boluspor müsabakasında yoğun yağmur yağışı ve zeminin ağırlaşması sebebiyle müsabakaya 15 dakika ara verildi.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında oynanan Ümraniyespor - Boluspor müsabakasında yoğun yağmur yağışı ve zeminin ağırlaşması sebebiyle müsabakaya 15 dakika ara verildi.
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Ümraniyespor - Boluspor müsabakasında yoğun yağmur yağışı ve zeminin ağırlaşması sebebiyle müsabakaya 15 dakika ara verildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı