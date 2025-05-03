Trendyol Süper Lig: Hatayspor, Başakşehir'e 4-2 Yenildi
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında oynanan maçta Atakaş Hatayspor, Mersin'de Başakşehir'e 4-2 mağlup oldu. Maçta Kamil Ahmet Çörekçi ve Bilal Boutobba'nın golleriyle eşitliği sağlansa da, Başakşehir son dakikalarda bulduğu gollerle maçı kazandı.
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Atakaş Hatayspor, Mersin'de oynanan karşılaşmada Başakşehir'e 4-2 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Boutobba'nın yakın mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.
56. dakikada Kamil Ahmet Çörekçi'nin pasında ceza sahası dışında topla buluşan Bilal Boutobba'nın uzak mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-2
73. dakikada Kemen'in soldan ceza sahasına ortasında kale önünde kaleciyle birlikte yükselen Piatek'in kafa vuruşunda top ağlara gitti, ancak hakem kaleciye faul yapıldığı gerekçesiyle golü geçersiz saydı.
82. dakikada Umut'un pasında solda topla buluşan Ivan Brnic'in sert vuruşunda meşin yuvarlak Recep Burak Yılmaz'a da çarparak ağlara gitti. 2-3
90. dakikada Keny'nin Recep Burak Yılmaz tarafından ceza sahası içinde düşürülmesi üzerine hakem penaltı noktasını gösterdi.
90+1 dakikada penaltı atışını kullanan Figueiredo, topu ağlara gönderdi. 2-4
Hakemler: Ali Yılmaz, Samet Çiçek, Bilal Gölen
Atakaş Hatayspor: Bekaj, Kamil Ahmet Çörekçi (Kerim Alıcı dk. 76) Kilama, Calvo, Cemali Sertel (Baran Sarka dk. 90+1), Abdulkadir Parmak, Massanga, Bilal Boutobba, Görkem Sağlam (Deniz Aksoy dk. 87), Bamgboye (Recep Burak Yılmaz dk. 76), Strandberg
Yedekler: Demir Sarıcalı, Emir Dadük, Selimcan Temel, Baran Sarka, Ali Yıldız, Cengiz Demir, Yiğit Ali Buz
Teknik Direktör: Murat Şahin
Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Leonardo Duarte, Jerome Opoku, Christopher Operi, Berat Özdemir (Umut Güneş dk. 76), Deniz Türüç (Ivan Brnic dk. 61), Miguel Crespo, Olivier Kemen (Joao Figueiredo dk. 76), Yusuf Sarı (Ebosele dk. 87), Piatek (Keny dk. 87)
Yedekler: Deniz Dilmen, Serdar Gürler, Hamza Güreler, Ömer Faruk Beyaz, Matchoi Djalo,
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Goller: Strandberg (dk. 4), Bilal Boutobba (dk. 55) (Atakaş Hatayspor), Piatek (dk. 9), Yusuf Sarı (dk. 30), Ivan Brnic (dk. 82), Figueiredo (dk. 90+1 pen.) (Başakşehir)
Sarı kartlar: Bamgboye, Massanga, Kilama, Recep Burak Yılmaz (Atakaş Hatayspor), Operi (Başakşehir) - MERSİN