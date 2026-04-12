Trendyol Süper Lig: Göztepe: 1 Kasımpaşa: 1 (İlk Yarı)

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Göztepe, Kasımpaşa ile karşılaştı ve mücadelenin ilk yarısı 1-1 tamamlandı. Göztepe'nin golü 24. dakikada Juan'dan gelirken, Kasımpaşa'nın eşitlik golü 45. dakikada Ben Ouanes'ten geldi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

8. dakikada savunmanın arkasına sarkan Benedyczak'ın ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda kaleci Lis topu çeldi.

12. dakikada Efkan'ın uzak mesafeden kaleye gönderdiği sert şutta meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

24. dakikada sağ kanattan Efkan'ın ortasında Baldursson'dan seken topu ceza sahası solunda kontrol eden Godoi, pasını ceza sahası çizgisi üzerindeki Juan'a aktardı. Juan'ın vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

45. dakikada sağ kanattan İrfan Can'ın ortasında kale önünde Ben Ouanes'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Çağdaş Altay, Bahtiyar Birinci, Yusuf Susuz

Göztepe: Mateusz Lis, Allan, Heliton, Malcom Bokele, Arda Okan Kurtulan, Anthony Dennis, Novatus Miroshi, Cherni, Efkan Bekiroğlu, Janderson, Juan

Yedekler: Ekrem Kılıçarslan, Mehmet Şamil Öztürk, Taha Altıkardeş, Uğur Kaan Yıldız, Ogün Bayrak, Musah Mohammed, Alexis Antunes, Filip Krastev, Guilherme Luiz, Jeferson

Teknik Direktör: Stanimir Stoilov

Kasımpaşa: Andreas Gianniotis, Claudio Winck, Rodrigo Becao, Adem Arous, Godfried Frimpong, Kerem Demirbay, Andri Baldursson, İrfan Can Kahveci, Fousseni Diabate, Mortadha Ben Ouanes, Adrian Benedyczak

Yedekler: Ali Emre Yanar, Nicholas Opoku, Taylan Utku Aydın, Eyüp Aydın, Burak Gültekin, Yusuf Barası, Ali Yavuz Kol, Kubilay Kanatsızkuş, Cenk Tosun, Habib Gueye

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Goller: Juan (dk. 24) (Göztepe), Mortadha Ben Ouanes (dk. 45) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Juan, Novatus Miroshi (Göztepe), İrfan Can Kahveci (Kasımpaşa) - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
