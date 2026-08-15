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Gençlerbirliği - Fenerbahçe: İlk yarıda sarı-lacivertliler önde

Gençlerbirliği - Fenerbahçe: İlk yarıda sarı-lacivertliler önde
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Trendyol Süper Lig'in açılış haftasında Gençlerbirliği, sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk 15 dakikası, sarı-lacivertli ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle geçildi. Fenerbahçe, maçın başından itibaren oyun kontrolünü elinde tutarak erken bir gol buldu. Gençlerbirliği ise kendi evinde taraftarının desteğiyle dengeyi sağlamaya çalışıyor. Maçın kalan bölümünde iki takımın da gol arayışları devam ediyor.

Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Maçın 15 dakikası sarı-lacivertli ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle geçildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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