Gençlerbirliği - Fenerbahçe Maçında İlk 15 Dakika
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Fenerbahçe ile önemli bir maça çıkıyor. Müsabakanın başlama düdüğünden itibaren ilk 15 dakikada konuk ekip Fenerbahçe, 1-0'lık üstünlük sağladı. Taraftarlar bu zorlu mücadelede takımlarını desteklemek için stadyumu doldurdu. Her iki ekip de galibiyet için sahada kıyasıya bir mücadele veriyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor