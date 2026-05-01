Trendyol Süper Lig: Gaziantep FK: 0 Beşiktaş: 2 (Maç sonucu)
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü, sahasında Beşiktaş'a 2-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
50. dakikada ceza yayı gerisinde topla buluşan Camara'nın yerden sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Ersin'de kaldı.
58. dakikada sol kanada atılan uzun topla buluşarak ceza sahasına giren Jota Silva'nın rakibini geçtikten sonra uzak köşeye vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.
59. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Kozlowski'nin yerden şutunda kaleci Ersin meşin yuvarlağı kontrol etti.
62. dakikada savunma arkasına atılan uzun pasla buluşarak ceza sahasına giren Bayo'nun şutunda top kaleci Ersin'den döndü.
64. dakikada Maxim'in savunma arkasına uzun pasında buluşan Bayo'nun vuruşunda top üstten auta gitti.
87. dakikada sağ kanattan ceza sahasın giren Sorescu'nun pasında Draguş'un vuruşu ağlarla buluştu ancak VAR incelemesinin ardından elle oynama gerekçesiyle gol iptal edildi.
Stat: Gaziantep Büyükşehir
Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Murat Tuğberk Curbay, Mustafa Savranlar
Gaziantep FK: Zafer Görgen, Nazım Sangare, Myenty Abena, Nihad Mujakic (Arda Kızıldağ dk. 85), Kevin Rodrigues (Christopher Lungoyi dk. 66), Victor Gidado, Kacper Kozlowski, Drissa Camara (Denis Draguş dk. 66), Maxim (Melih Kabasakal dk. 85), Deian Sorescu, Mohamed Bayo
Yedekler: Cemilhan Aslan, Luis Perez, Karamba Gassama, Tayyip Talha Sanuç, Ali Osman Kalın, Ogün Özçiçek
Teknik Direktör: Mirel Radoi
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Taylan Bulut, Tiago Djalo (Emmanuel Agbadou dk. 79), Felix Uduokhai, Yasin Özcan, Salih Uçan (Wilfred Ndidi dk. 69), Kristjan Asllani, Junior Olaitan (Orkun Kökçü dk. 82), Cengiz Ünder (Vaclav Cerny dk. 75), Jota Silva (El Bilal Toure dk. 69), Mustafa Erhan Hekimoğlu (Hyeon-Gyu Oh dk. 75)
Yedekler: Devis Vasquez, Emirhan Topçu, Amir Murillo
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Goller: Tiago Djalo (dk. 7), Asllani (dk. 22 pen.) (Beşiktaş)
Sarı kart: Camara (Gaziantep FK) - GAZİANTEP